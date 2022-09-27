Треба робити весь цей цирк, – Гвоздик прокоментував епатажні звернення Ф'юрі до Усика
У ЗМІ все ніяк не вщухають розмови щодо можливого поєдинку Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Сам же українець вважає, що "Циганський король" його боїться.
Гвоздик: Ф'юрі вже зараз продає цей поєдинок
Олександр Гвоздик в ексклюзивному для сайту 24 каналу поділився своїми думками щодо можливого протистояння Усик – Ф'юрі. Він вірить, що цей поєдинок все ж таки відбудеться.
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Я в це вірю. А чому ні? По-перше, це повинно статися. Те, що Ф'юрі ховається – у це я не вірю. Я думаю, що робить Ф'юрі – він вже зараз продає цей поєдинок. У світі боксу всі ті бої, які ми хочемо бачити, – вони заздалегідь не відбуваються тоді, коли всі хочуть їх побачити,
– сказав боксер.
Гвоздик переконаний, що Олександр ще подякує Тайсону за це шоу.
"По-перше, треба привернути увагу всіх боксерських фанів і зробити так, щоб вони насправді цього захотіли та були готові викласти за це свої гроші. Тому треба робити весь цей цирк, щоб привернути якнайбільше уваги до поєдинку. Що Ф'юрі зараз і робить. Ось і все, що відбувається.
Якщо ви хочете мені сказати, що Ф'юрі боїться Олександра – ні, в це я не вірю. Все, що він робить – це продає цей поєдинок. І, мені здається, навіть за це Олександр може сказати йому дякую", – додав Гвоздик.
Ф'юрі знайшов нового суперника
- Та схоже, що перед зустріччю з Олександром, Ф'юрі ще встигне розім'ятися. Адже він прагне вийти на ринг вже цього року.
- Українець прагне більшої паузи після реваншу з Ентоні Джошуа, тому не поспішає з поверненням на ринг.
- Ф'юрі повідомив, що проведе наступний поєдинок колишнім претендентом на пояс Махмудом Чарром. Той вже навіть відповів "Циганському королю".