Гвоздик: Фьюри уже сейчас продает этот поединок

Александр Гвоздик в эксклюзивном для сайта 24 канала поделился своим мнением о возможном противостоянии Усик – Фьюри. Он верит, что этот поединок все-таки состоится.

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Я в это верю. А почему нет? Во-первых, это должно произойти. То, что Фьюри скрывается – в это я не верю. Я думаю, что делает Фьюри – он сейчас продает этот поединок. В мире бокса все те бои, которые мы хотим видеть – они заранее не происходят тогда, когда все хотят их увидеть,

– сказал боксер.

Гвоздик убежден, что Александр еще поблагодарит Тайсона за это шоу.

"Во-первых, нужно привлечь внимание всех боксерских фанов и сделать так, чтобы они на самом деле этого захотели и были готовы выложить за это свои деньги. Поэтому нужно делать весь этот цирк, чтобы привлечь больше внимания к поединку. Что Фьюри сейчас и делает. Вот и все, что происходит.

Если вы хотите мне сказать, что Фьюри боится Александра – нет, в это я не верю. Все, что он делает, – это продает этот поединок. И, мне кажется, даже за это Александр может сказать ему спасибо", – добавил Гвоздик.

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