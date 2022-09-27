Гвоздик: Ф'юрі вже зараз продає цей поєдинок

Олександр Гвоздик в ексклюзивному для сайту 24 каналу поділився своїми думками щодо можливого протистояння Усик – Ф'юрі. Він вірить, що цей поєдинок все ж таки відбудеться.

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Я в це вірю. А чому ні? По-перше, це повинно статися. Те, що Ф'юрі ховається – у це я не вірю. Я думаю, що робить Ф'юрі – він вже зараз продає цей поєдинок. У світі боксу всі ті бої, які ми хочемо бачити, – вони заздалегідь не відбуваються тоді, коли всі хочуть їх побачити,

– сказав боксер.

Гвоздик переконаний, що Олександр ще подякує Тайсону за це шоу.

"По-перше, треба привернути увагу всіх боксерських фанів і зробити так, щоб вони насправді цього захотіли та були готові викласти за це свої гроші. Тому треба робити весь цей цирк, щоб привернути якнайбільше уваги до поєдинку. Що Ф'юрі зараз і робить. Ось і все, що відбувається.

Якщо ви хочете мені сказати, що Ф'юрі боїться Олександра – ні, в це я не вірю. Все, що він робить – це продає цей поєдинок. І, мені здається, навіть за це Олександр може сказати йому дякую", – додав Гвоздик.

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