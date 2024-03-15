Циганков не потрапив до заявки на матч з Хетафе: чи зможе українець допомогти збірній України

У матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги Жирона зіграє на виїзді проти Хетафе. Напередодні поєдинку стала відома заявка "біло-червоних".

Список футболістів на суботній матч проти Хетафе з'явився на офіційних сторінках Жирони у соціальних мережах. До нього потрапив український форвард Артем Довбик, а от його партнер по збірній України Віктор Циганков опинився поза заявкою.

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Мічел вирішив не ризикувати здоров'ям Циганкова

У коментарі медичної служби клубу повідомляється, що у Циганкова розтягнення медіальної колатеральної зв'язки коліна. Тому його участь у поєдинку неможлива.

Заявка Жирони на матч з Хетафе / ФК Жирона

Зазначимо, що на матч з Хетафе головний тренер Жирони Мічел обрав 20 футболістів. У попередньому поєдинку "червоно-білі" перемогли Осасуну з рахунком 2:0. Український вінгер відзначився асистом. На жаль, Віктор був замінений на 64-й хвилині через ушкодження.

Після медобстеження з'ясувалося, що 26-річний футболіст уникнув серйозної травми. Щоб не ускладнювати наслідки ушкодження, було вирішено дати йому відпочинок.

Нагадаємо, що Сергій Ребров покладає великі надії на Віктора Циганкова у півфінальному матчі плей-оф відбору проти Боснії і Герцеговини. Головний тренер "синьо-жовтих" слідкує за динамікою відновлення та розраховує на його допомогу.