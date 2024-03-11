21 березня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги підопічні Сергія Реброва зустрінуться 26 березня у ключовому матчі за вихід на Євро-2024 проти тріумфатора протистояння Ізраїль – Ісландія (21 березня).

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Хто ще отримав виклик у збірну України

За три дні до початку підготовку до півфіналу Сергій Станіславович зробив корективи у заявці української збірної. У національну команду отримав виклик ще двоє гравців, які перебували у резервному списку. Головний тренер довикликав захисника київського Динамо Олександра Тимчика та одного із лідерів Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

Нагадаємо, що в останньому матчі Жирони Віктор Циганков отримав неприємну травму, яка може завадити йому зіграти за збірну України. Наразі правий вінгер залишається у заявці національної команди, що дає надію на краще.

Важливо! Матч Боснія і Герцеговина – Україна розпочнеться 21 березня о 21:45 за Києвом. ІЗ усією заявкою "синьо-жовтих" можна ознайомитись – за посиланням.