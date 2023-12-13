Донецький Шахтар навчився вигідно продавати своїх лідерів до європейських клубів. Найкращим підтвердженням цих слів є трансфер Михайла Мудрика до Челсі, за який "гірники" разом з бонусами отримали 100 мільйонів євро.

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Фінансові апетити Шахтаря

Не секрет, що за Георгія Судакова Шахтар розраховує отримати кругленьку суму. Нещодавно хавбек продовжив контракт з донеччанами до 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt теж підняв вартість на 21-річного футболіста. Тепер навіть на віртуальному ринку він коштує 18 мільйонів євро.

Тож зрозуміло, що цінник на Судакова від Шахтаря стартуватиме від 40-50 мільйонів євро. Проте така сума не під силу туринському Ювентусу. Один з найтитулованіших клубів Європи не в змозі виділити такі кошти на трансфер одного футболіста. "Стара Сеньйора" готова віддати максимум 15 мільйонів.

В такому випадку кращі шанси підписати Судакова матимуть більш заможні клуби Англії чи Іспанії.