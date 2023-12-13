Донецкий Шахтер научился выгодно продавать своих лидеров в европейские клубы. Лучшим подтверждением этих слов является трансфер Михаила Мудрика в Челси, за который "горняки" вместе с бонусами получили 100 миллионов евро.

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Финансовые аппетиты Шахтера

Не секрет, что за Георгия Судакова Шахтер рассчитывает получить кругленькую сумму. Недавно хавбек продлил контракт с дончанами до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt тоже поднял стоимость на 21-летнего футболиста. Теперь даже на виртуальном рынке он стоит 18 миллионов евро.

Понятно, что ценник на Судакова от Шахтера будет стартовать от 40-50 миллионов евро. Однако такая сумма не по силам туринскому Ювентусу. Один из самых титулованных клубов Европы не в состоянии выделить такие средства на трансфер одного футболиста. "Старая Сеньора" готова отдать максимум 15 миллионов.

В таком случае лучшие шансы подписать Судакова будут иметь более богатые клубы Англии или Испании.