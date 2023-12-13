У туринському клубі ніяк не можуть визначитись, хто з гравців буде головною ціллю у зимове трансферне міжсезоння. Тому у Ювентусі контактують із обома гравцями. Якщо про Георгія Судакова мова йде вже дуже давно, то лише тепер стало відомо, за ким ще полюють у Турині.

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У Георгія з'явився конкурент

Виявилось, що другим футболістом, за яким стежить Ювентус є 29-річний півзахисник із мадридського Атлетіко Родріго де Пауль, який у 2022-му році у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.

Також де Пауль є другом Ліонеля Мессі.

Слід відзначити, що в обох футболістів є чинні угоди зі своїми клубами. Наприклад, у Судакова є контракт із Шахтарем до 30 червня 2028 року, а у де Пауля з Атлетіко – до кінця червня 2026-го.

Щоправда, у Георгія є одна перевага над конкурентом – вік. Судакову лише 21 рік. Натомість як аргентинець у травні святкував своє 29-річчя.

Цікаво! Судаков вже провів у поточному сезоні-2023/2024 за Шахтар 17 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та одним асистом. Де Пауль відіграв вже 15 матчів (2 гольові передачі).

Ювентус після 15-ти турів йде на 2-му місці у турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 36 балів. А це лише на два очки менше, аніж у лідера сезону міланського Інтера (38 пунктів).

Також раніше була інформація, що Георгій потрапив в об'єктив одразу декількох європейських клубів. Тому "гірники" захочуть солідно заробити на цьому трансфері.