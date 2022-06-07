Цікава пропозиція від тренера Арсенала
Головний тренер Арсенала Мікель Артета пообіцяв Олександру Зінченку шанс проявити себе в півзахисті в разі трансферу. Про це повідомляє видання Mirror.
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За інформацією ЗМІ, таким чином іспанський фахівець має намір переконати гравця Манчестер Сіті перейти саме в Арсенал, а не в Вест Хем, який також цікавиться українцем.
Раніше повідомлялося, що "молотобійці" розглядають Зінченка, як конкурента Аарону Крессуелу на лівому фланзі захисту.
Статистика українця у сезоні, що минув
- У сезоні-2021/2022 Зінченко зіграв у 28 матчах за "містян", де відзначився п'ятьма гольовими передачами.
- Його угода з МанСіті розрахована до кінця червня 2024 року.
- Український футболіст Олександр Зінченко здобув своє четверте чемпіонство в АПЛ. Тріумф він відсвяткував огорнувшись в синьо-жовтий прапор, разом зі своєю родиною.
- Цей трофей для Зінченка є ювілейним у складі англійського клубу – 10-м.
- На стадії півфіналу Ліги чемпіонів команда українця поступилася мадридському Реалу за підсумками двох матчів – 6:5.