Мова йде про чинних чемпіонів італійської Серії А Наполі. "Неаполітанці" розглядають кандидатуру 21-річного футболіста, як підсилення атаки у зимове трансферне вікно.

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Ще один претендент на Судакова

Представники Наполі розуміють, що їм доведеться викласти за Георгія чималу суму грошей – як мінімум 35 мільйонів євро, які проситимуть у донецькому клубі. Однак навіть такі гроші не відлякують італійського гранда.

Цікаво! У ЗМІ подейкували, що "кроти" захочуть за талановитого півзахисника близько 40-50 мільйонів євро. Адже контракт Судакова із Шахтарем розрахований до кінця чеврня 2028-го року.

Наполі готове поборотись за Судакова із туринським Ювентусом, який вже дуже давно спостерігає за українцем.

Цікаво, що Судаков не єдиний футболіст Шахтаря, який потрапив під приціл Наполі. Клуб також цікавиться досвідченим центрбеком "гірників" Миколою Матвієнком, якого минулої зими сватали в англійський футбол. Але із трансфером не склалось.

Відзначимо, що Наполі після 17-ти турів йде лише на 7-й позиції у турнірній таблиці Серії А. Дуже незвично так низько бачити "неаполітанців", які 29 грудня прийматимуть Монцу (старт о 19:30).