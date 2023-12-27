Футболісти Наполі не тішать своїх уболівальників результатами в Серії А. "Партенопійці" практично втратили шанси поборотися за чемпіонство та ускладнили завдання кваліфікації до ЛЧ на следуюший сезон.
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Цікавий варіант для Матвієнка
Керівництво клубу розраховує покращити турнірне становище завдяки зимовим трансферам. Спортивний директор Наполі Мелузо вже визначився з кандидатурою футболіста, який підсилить склад.
Після продажу атакувального хавбека Еліфа Елмаса в Лейпциг за 25 мільйонів євро, у клуба з'явилася можливість придбати Миколу Матвієнка з Шахтаря.
Чинні чемпіони впевнені, що для придбання лідера "гірників" вистачить 30 мільйонів євро. Італійці вважають трансфер Матвієнка оптимальним варіантом для клубу.
Матвієнко – бажана ціль клубів Європи
- Зазначимо, що під час кожного трансферного вікна з'являються різноманітні чутки щодо інтересу європейських клубів до Матвієнка.
- Українського центрбека хотів бачити у Брайтоні Роберто Де Дзербі – колишній тренер Шахтаря. Італійський фахівець чудово знає можливості Миколи.
- В нинішньому сезоні Матвієнко зіграв за Шахтар 16 матчів та забив 3 голи.
- Його контракт з "гірниками" завершується 31 грудня 2027 року.
- За даними Transfermarkt, вартість Матвієнка становить 20 мільйонів євро.