Поки усі співають оди грі півзахисника Шахтаря та називають його лідером "гірників", то колишній футболіст Віктор Леоненко не розуміє, чому усі вже засватали Георгія у Турин раніше свого часу.

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Переїжджати у Ювентус ще рано

Леоненко взагалі вважає, що Судаков ще не доріс до рівня футболіста Ювентуса. Для цього йому потрібно більше забивати та асистувати в українській першості та єврокубках.

Колишній форвард також не вважає, що Судаков є вищим на голову за інших гравців донецького клубу. Леоненко назвав футбольний недолік, який присутній у грі Георгія.

Чи готовий Судаков до Ювентуса? Звичайно ж, ні. Я не вважаю, що він себе серйозно проявив. Щоб їхати в Ювентус, треба, хоча б, десять голів забити й стільки ж асистів віддати. Та він повинен знущатися з суперників в УПЛ, щоб говорити про Ювентус. Я не вважаю, що Судаков на голову вищий за інших гравців Шахтаря. Якщо він зараз перейде в Ювентус, то може стати другим Мудриком у плані очікувань. В Італії потрібно відбирати, а Судаков цього не вміє робити,

– заявив Леоненко.

Нагадаємо! Контракт Судакова із Шахтарем, який він продовжив у квітні 2023-го, розрахований до кінця червня 2028 року. Попри це пропозиція по Георгію може надійти вже цієї зими. У ЗМІ подейкували, що "гірники" захочуть виручити за трансфер півзахисника близько 40-50 мільйонів євро.