Поки усі співають оди грі півзахисника Шахтаря та називають його лідером "гірників", то колишній футболіст Віктор Леоненко не розуміє, чому усі вже засватали Георгія у Турин раніше свого часу.
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Переїжджати у Ювентус ще рано
Леоненко взагалі вважає, що Судаков ще не доріс до рівня футболіста Ювентуса. Для цього йому потрібно більше забивати та асистувати в українській першості та єврокубках.
Колишній форвард також не вважає, що Судаков є вищим на голову за інших гравців донецького клубу. Леоненко назвав футбольний недолік, який присутній у грі Георгія.
Чи готовий Судаков до Ювентуса? Звичайно ж, ні. Я не вважаю, що він себе серйозно проявив. Щоб їхати в Ювентус, треба, хоча б, десять голів забити й стільки ж асистів віддати. Та він повинен знущатися з суперників в УПЛ, щоб говорити про Ювентус. Я не вважаю, що Судаков на голову вищий за інших гравців Шахтаря. Якщо він зараз перейде в Ювентус, то може стати другим Мудриком у плані очікувань. В Італії потрібно відбирати, а Судаков цього не вміє робити,
– заявив Леоненко.
- Відзначимо, що Судаков виступає за першу команду "гірників" із січня 2021-го року, провівши у їх футболці вже 85 поєдинків (по 13 м'ячів та гольових передач).
- У поточному сезоні-2023/2024 Георгій відіграв 18 матчів, у яких забив три голи та віддав асист.
- Перед цим сезоном став новою 10-ю "кротів".
- У 2023-му році Георгію разом із донеччанами залишається провести лише один матч. Вже 18 грудня команда Маріно Пушича зіграє у благодійному поєдинку проти Авіспи Фукуоки (старт о 12:00).