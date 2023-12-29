Речь идет о действующих чемпионах итальянской Серии А Наполи. "Неаполитанцы" рассматривают кандидатуру 21-летнего футболиста как усиление атаки в зимнее трансферное окно.

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Еще один претендент на Судакова

Представители Наполи понимают, что им придется выложить за Георгия немалую сумму денег – как минимум 35 миллионов евро, которые будут просить в донецком клубе. Однако даже такие деньги не отпугивают итальянский гранд.

Любопытно! В СМИ поговаривали, что "кроты" захотят за талантливого полузащитника около 40-50 миллионов евро. Ведь контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца июня 2028 года.

Наполи готово побороться за Судакова с туринским Ювентусом, который уже давно наблюдает за украинцем.

Интересно, что Судаков не единственный футболист Шахтера, попавший под прицел Наполи. Клуб также интересуется опытным центрбеком "горняков" Николаем Матвиенко, которого минувшей зимой сватали в английский футбол Но с трансфером не сложилось.

Отметим, что Наполи после 17 туров идет лишь на 7-й позиции в турнирной таблице Серии А. Очень необычно так низко видеть "неаполитанцев", которые 29 декабря будут принимать Монцу (старт в 19:30).