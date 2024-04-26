Хочемо за нього великі гроші, – Срна прокоментував трансфер лідера Шахтаря
Джерело:KDK
Футболіст донецького Шахтаря Георгій Судаков зацікавив кілька європейських грандів. Клуб готується продати титулованого гравця.
На 21-річного півзахисника вже претендують кілька відомих клубів. Однак, як і з Мудриком, Шахтар хоче отримати за Георгія Судакова шалені гроші.
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Скільки Шахтар хоче заробити на трансфері Судакова
Директор "гірників" Даріо Срна заявив, що Георгій Судаков є унікальним футболістом, за якого вони хочуть отримати шалені гроші.
Президент Шахтаря хоче отримати за Судакова великі гроші. Якби він хотів отримати 40-45 мільйонів, то вже віддав би Наполі. Але Судаков – унікальний футболіст. Він виконує божевільний обсяг роботи, має голову на плечах. Не так багато таких гравців у Європі. Судаков піде за дуже велику суму – впевнений, що це понад 60 мільйонів євро,
– розповів Срна.
Також він додав, що 21-річний півзахисник вартує цих грошей. Зокрема він повідомив, що конкретики від Англії немає, тому перехід Судакова в АПЛ під питанням.
Уся Європа його хоче. Але Україні потрібно продовжувати розвивати свої таланти, щоб таких гравців ставало дедалі більше,
зазначив Даріо Срна.
Арсенал готовий задовольнити примхи Шахтаря і купити Судакова за 60 мільйонів фунтів стерлінгів.
У сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар в УПЛ 19 матчів, де він забив 3 голи та відзначився однією гольовою передачею. Також по одному м'ячу Судаков забив у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.
Хто ще цікавиться Георгієм Судаковим
- Згідно з чутками, на Судакова претендує низка клубів АПЛ: Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл, Вест Хем Юнайтед та Астон Вілла.
- Також є інформація, що українцем зацікавлені провідні команди Ла Ліги – Барселона та Атлетіко Мадрид.
- Сам Георгій Судаков розповів про цікавість декількома італійськими клубами.
- Зокрема з'явились чутки, що за півзахисником стежать Баварія, Баєр та ПСЖ.
- Також Бенфіка готова запропонувати Шахтарю трансфер Судакова.
- Сам Шахтар відхили пропозицію Наполі щодо трансферу Георгія Судакова.