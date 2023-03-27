Михайло розпочав поєдинок у стартовому складі збірної України. Однак був майже непомітним. "Свіже повітря" йому повністю перекрив фланговий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер.

Цікаво Екстренер збірної Англії знайшов виправдання провальній грі Мудрика

Мудрик провів на полі 61 хвилину та був замінений на Віктора Циганкова. Лівий вінгер Челсі став найгіршим футболістом поєдинку.

Джеррард: Ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика

Колишній тренер збірної Англії Сюарт Пірс заступився за українця та знайшов причину такого провалу 22-річного лівого новачка "аристократів". Натомість легенда Ліверпуля Стівен Джеррард розкритикував гру Мудрика. Він знайшов винного у другому голі збірної Англії у ворота Анатолія Трубіна.

Джеррард зробив зауваження Михайлу.

З точки зору збірної України це була фантастична гра у виконанні Англії. Однак ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика. При всій повазі, але він все ще вивчає гру. Ти ж знаєш, що потрібно тримати Сака під праву ногу, не можна дозволити йому зайти під ліву, тому що це його чарівна паличка. Як наслідок, Букайо влучив прямо в точку,

– відповів Джеррард.

Під час голу зірку Арсенала прикривав Микола Матвієнко, який витягнувся на Сака, який був взагалі без опіки. Але не зміг завадити пробити Букайо. Хоча Саме з лівого флангу Мудрика розпочалась гольова атака команди Гарета Саутгейта. У той момент, коли Михайло просто спостерігав, як Англія забиває.

Нагадаємо, що в АПЛ теж не в захваті від гри українця. Михайло відіграв за Челсі вже у 7 матчах, але поки що ще не забивав, лише віддав одну результативну передачу. Мудрик провів свій 9-й поєдинок за збірну України.

Відзначимо, що поєдинок Англія – Україна закінчився перемогою "трьох левів" 2:0. Голи у ворота Трубіна забивали Гаррі Кейн та Букайо Сака.