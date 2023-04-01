Челсі – Астон Вілла 0:2

Голи: Воткінс, 17, Макгінн, 56.

В АПЛ проходять ігри 29 туру, пише 24 канал. На суботу було винесено сім матчів і в останньому зустрічались Челсі та Астон Вілла, які йдуть в середині турнірної таблиці.

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Українець Михайло Мудрик отримав місце у старті лондонців, лише вдруге за останні півтора місяці. Поруч із ним в нападі розмістились Кай Хаверц та Жоау Феліш.

Мудрик був активним, але не допоміг

Українець був одним з найпомітніших гравців господарів. Але гра всього Челсі зводилась до великої кількості ударів. Мудрик же двічі бив по воротах Мартінеса і аргентинець обидва рази рятував свою команду.

Загалом протягом гри Челсі завдав більше 20-ти ударів, з яких вісім – у ствір воріт. Але Еміліано цього вечора був в ударі і не пропустив жодного голу.

Натомість Астон Вілла робила ставку на контратаки і на цьому переграла суперника. Завдавши лише два удари по воротах Аррісабалаги, бірмінгемці забили два голи.

Ефективність Астон Вілли

На 17 хвилині дикої помилки припустився Кукурелья, який не перервав просту передачу на Воткінса і подарував англійцю вихід сам-на-сам. Оллі легко перевісив Кепу.

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А після перерви рахунок подвоїв Макгінн, який смачно пробив з-за меж карного майданчика точно в кут воріт. Мудрик же залишив поле на 57 хвилині, але заміни не змогли врятувати Челсі.

Таким чином "сині" зазнають вже десятої поразки в цьому чемпіонаті та залишаються 11-ими, фактично прощаючись із надіями втрутитись у боротьбу за місце в ЛЧ. Єдиним шансом залишається виграш Ліги чемпіонів у поточному сезоні.