Трансфер Мудрика у Баєр несподівано може зірватись: Шахтар хоче більше грошей

Німецький клуб може не поповнити свій склад талановитим вінгером Шахтаря Михайло Мудриком. Все через фінансові смаки "гірників".

Переїзд у Бундеслігу може скасуватись

Леверкузенський Баєр – головний кандидат на Михайла Мудрика. За усіма повідомлення ЗМІ, німецький клуб вже майже однією рукою переманив футболіста у свою команду. Однак на шляху цього трансферу може стати Шахтаря.

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Донецький клуб хоче максимально вигідно заробити на переході талановитого вихованця. Пропозиція Баєра може не задовольнити у фінансовому плані "гірників". Тому український гранд може розглядати інші варіанти із Італії чи Англії, які будуть готові заплатити потрібну суму.

Німецький претендент готовий збільшити свою пропозицію у фінансовій частині, якщо вдасться продати Муссу Діабі у ПСЖ.

"Полювання" за Мудриком продовжується