Ще один претендент на таланта

Талановитий футболіст зіграв за "синьо-жовтих" проти Шотландії та Уельсу, але не допоміг команді відібратись на Мундіаль. Однак Михайло Мудрик був одним із найкращих у контрольних спаригах національної команди.

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Гра футболіста Шахтаря привертає все більше уваги зі сторони європейських клубів. У ЗМІ з'явилась інформація про зацікавленість до Мудрика від Ювентуса. Але Михайло не є пріоритетним придбанням туринців на фланг атаки.

"Стара синьйора" спробує підписати Доменіко Беррарді. Якщо Ювентусу не вдасться оформити трансфер 27-річного правого вінгера Сассуоло, то клуб звернеться до резервних варіантів. У цьому списку є Мудрик та Філіп Костич із німецького Айнтрахта.

Ювентус закінчив сезон-2021/2022 лише на четвертому місці у турнірній таблиці Серії А. Туринці за 38 турів заробили 70 очок.

Конкурентом Ювентуса за талановитого українця є німецький Баєр, який начебто вже робив офіційну пропозицію Шахтарю. "Гірники" ж не поспішають прощатись із вінгером.

Ще у листопаді 2021 року була інформація про зацікавленість від Севільї.

Статистика Мудрика у сезоні-2021/2022