Ще один претендент на таланта
Талановитий футболіст зіграв за "синьо-жовтих" проти Шотландії та Уельсу, але не допоміг команді відібратись на Мундіаль. Однак Михайло Мудрик був одним із найкращих у контрольних спаригах національної команди.
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Гра футболіста Шахтаря привертає все більше уваги зі сторони європейських клубів. У ЗМІ з'явилась інформація про зацікавленість до Мудрика від Ювентуса. Але Михайло не є пріоритетним придбанням туринців на фланг атаки.
"Стара синьйора" спробує підписати Доменіко Беррарді. Якщо Ювентусу не вдасться оформити трансфер 27-річного правого вінгера Сассуоло, то клуб звернеться до резервних варіантів. У цьому списку є Мудрик та Філіп Костич із німецького Айнтрахта.
Ювентус закінчив сезон-2021/2022 лише на четвертому місці у турнірній таблиці Серії А. Туринці за 38 турів заробили 70 очок.
- Конкурентом Ювентуса за талановитого українця є німецький Баєр, який начебто вже робив офіційну пропозицію Шахтарю. "Гірники" ж не поспішають прощатись із вінгером.
- Ще у листопаді 2021 року була інформація про зацікавленість від Севільї.
Статистика Мудрика у сезоні-2021/2022
- За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 4 мільйони євро. Однак донецький клуб захоче виручити за свого вундеркінда не менше 20 мільйонів.
- У січні 2021-го Мудрик почав долучатись до головної команди "гірників" та майже одразу завоював довіру тренерського штабу.
- Своєю грою Михайло заслужив виклик у збірну України, за яку вже встиг у дебютному матчі відзначитись першим голом. Сталось це у товариському поєдинку проти Боруссії Менхенгладбах (1:2).
- У сезоні-2021/2022 зіграв 19 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 9 результативних передач.