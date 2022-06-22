Змінив один футбольний гранд на інший
Епопея з трансфером Садіо Мане закінчена. Лівий вінгер збірної Сенегалу офіційно приміряв футболку мюнхенської Баварії. Футболіст більше не буде лідером атаки англійського Ліверпуля.
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Новий клуб сенегальця не розголошує фінансові деталі контракту. За інформацією ЗМІ, Баварія заплатила за Садіо близько 35 – 40 мільйонів євро.
Мане перейшов у Баварію / Фото німецького клубу
Мане прокоментував свій перехід у Бундеслігу. Садіо не став приховувати емоцій радості від такого трансферу у Німеччину та вже будує з новою командою далекоглядні плани.
"Я дуже щасливий, що нарешті опинився у Баварії в Мюнхені. Ми багато говорили, і я відчув великий інтерес з боку цього чудового клубу з самого початку, тому для мене не було жодних сумнівів. Настав правильний час для цього виклик. Я хочу багато чого досягти з цим клубом, і в Європі також. Під час свого перебування в Зальцбурзі я дивився багато ігор Баварії – мені дуже подобається цей клуб!", – сказав новобранець команди.
Відео презентації Мане
До цього переходу Садіо мав контракт із Ліверпулем, який був розрахований до кінця червня 2023 року.
Ліверпуль втратив одного з лідерів
- Садіо Мане майже шість років своєї футбольної кар'єри віддав англійському клубу. Вперше сенегалець прийшов у Ліверпуль у липні 2016-го, коли покинув англійський Саутгемптон.
- Вінгер став одним із лідерів групи атаки. Разом із "мерсисайдцями" здобув шість кубків.
- У своєму останньому сезоні за Ліверпуль відіграв 51 матч, у яких наколотив 23 голи та зробив 5 асистів.
- Разом із англійським грандом дійшов до фіналу Ліги чемпіонів-2021/2022, але у вирішальному матчі Ліверпуль поступився Реалу (1:0). Також підопічні Юргена Клоппа зупинились за крок від чемпіонства в АПЛ, пропустивши повз себе Манчестер Сіті.