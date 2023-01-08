"Футболісти самі вирішують, де їм грати": тренер Арсенала таємничо відповів на тему про Мудрика
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Сага з можливим переїздом Михайла Мудрика на "Емірейтс" не вщухає. Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував можливих перехід лівого вінгера Шахтаря.
Іспанський спеціаліст не став розкривати якихось деталей перемовин між Арсеналом та Шахтарем щодо Михайла Мудрика. А, можливо, їх просто немає.
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Артета: Нічого нового сказати не можу
Натомість Мікель Артета зізнався, що немає нової інформації щодо підсилення лівого флангу атаки своєї команди. 40-річний тренер заявив, що лише Мудрик може вирішувати, де йому продовжувати кар'єру. Однак у Шахтарі думають інакше – все вирішує керівництво клубу.
Нічого нового сказати не можу. Зрештою, футболісти самі вирішують, де їм грати,
– відповів наставник "канонірів".
Нагадаємо, що Арсенал зробив вже дві пропозиції Шахтарю. Однак "каноніри" пропонують не ті суми, які хочуть виручити "гірники" за свого вихованця, поговорюючи про 100 мільйонів. Донеччани поставили ультиматум Арсеналу.
Переїзд Мудрика у Лондон під питанням
- Челсі теж вступило у боротьбу за Мудрика. Директор з футболу у Шахтарі Даріо Срна вже навіть з'їздив у Лондон, де повинен був провести перемовини з "аристократами". Хорватський спеціаліст навіть відвідав матч Челсі проти Манчестер Сіті (0:1).
- Агент футболіста Олексій Альохін заявив, що Мудрик готується поїхати на зимові збори із донецьким клубом.
- Натомість гендиректор Шахтаря Сергій Палкін говорив, що трансферу Мудрика може не бути, якщо покупці не запропонують бажаної суми. Такий хід подій розчарує самого Михайла.
- Раніше були чутки, що лівий вінгер збірної України має домовленості з Арсеналом та мав розмову з Артетою.