Англійський "Евертон" серйозно зацікавився послугами захисника "Динамо" Віталія Миколенка. Його конкурентом є "Наполі", але італійців не влаштовує ціна на футболіста.

Про новий інтерес до українця зі сторони англійського клубу повідомило видання areanapoli.it.

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Зацікавленість з Англії

Також гравцем далі цікавиться володар Кубка Італії "Наполі", але начебто їх не влаштовує ціна трансферу за футболіста.

"Динамо" планує заробити на трансфері Миколенка 12-15 мільйонів євро. Італійці не готові давати такі гроші за захисника, а от їх прямий конкурент за Миколенка "Евертон" не бачить у такому високому ціннику на гравця ніяких проблем.

За інформацією джерела, переговори можуть піти набагато швидше, якщо "іриски" продадуть Люка Діня, яким цікавляться кілька англійських провідних клубів.

У цьому сезоні Віталій Миколенко зіграв 23 матчі в УПЛ, в яких відзначився тричі та зробив 5 результативних передач.

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