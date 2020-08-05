Лідер "Динамо" Миколенко зацікавив топ-клуб АПЛ
Англійський "Евертон" серйозно зацікавився послугами захисника "Динамо" Віталія Миколенка. Його конкурентом є "Наполі", але італійців не влаштовує ціна на футболіста.
Про новий інтерес до українця зі сторони англійського клубу повідомило видання areanapoli.it.
Читайте також: "Динамо" відправило двох футболістів у клуб учасника Ліги Європи
Зацікавленість з Англії
Також гравцем далі цікавиться володар Кубка Італії "Наполі", але начебто їх не влаштовує ціна трансферу за футболіста.
"Динамо" планує заробити на трансфері Миколенка 12-15 мільйонів євро. Італійці не готові давати такі гроші за захисника, а от їх прямий конкурент за Миколенка "Евертон" не бачить у такому високому ціннику на гравця ніяких проблем.
За інформацією джерела, переговори можуть піти набагато швидше, якщо "іриски" продадуть Люка Діня, яким цікавляться кілька англійських провідних клубів.
У цьому сезоні Віталій Миколенко зіграв 23 матчі в УПЛ, в яких відзначився тричі та зробив 5 результативних передач.
Кар'єра Миколенка: головне
- Миколенко – вихованець "Динамо". У серпні 2017 року дебютував за головну команду в матчі чемпіонату проти кам'янської "Сталі", вийшовши на заміну.
- Перший гол за клуб у матчі Ліги Європи проти французького "Ренна" забив головою після подачі з штрафного.
- Дебютував за національну збірну України у листопаді 2018 року в матчі проти Туреччини, який завершився з рахунком 0:0.