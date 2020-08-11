Український захисник Володимир Костевич, який виступає на правах оренди за "Лех", вже підписав контракт із "Динамо". Футболіст відмовився від продовження угоди з польським клубом.

Про це повідомляє видання Meta-ratings. Контракт футболіста закінчується у останній день 2020 року.

До теми: "Динамо" офіційно підписало першого новачка при Луческу: фото

Принциповість Костевича

Польський клуб запропонував захиснику продовжити контракт, але після початку співпраці з агентом Шаблієм українець відмовився від пропозиції поляків. Причиною цього стала зацікавленість зі сторони киян. Він готовий був безкоштовно перейти в "Динамо" і в якості вільного агента.

Саме завдяки Шаблію Костевич перейшов у "Динамо" та став перший новачком у складі киян на чолі із Луческу.

У "Лех" 27-річний українець потрапив за протекцією агента Костянтина Нестеренка, проте через рік їхні шляхи розійшлися. Футболістом стало опікуватись польське агентство "Фабрика футболу".

Кар'єра Костевича в УПЛ