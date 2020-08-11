Костевич пішов на жертви заради контракту з "Динамо"
Український захисник Володимир Костевич, який виступає на правах оренди за "Лех", вже підписав контракт із "Динамо". Футболіст відмовився від продовження угоди з польським клубом.
Про це повідомляє видання Meta-ratings. Контракт футболіста закінчується у останній день 2020 року.
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Принциповість Костевича
Польський клуб запропонував захиснику продовжити контракт, але після початку співпраці з агентом Шаблієм українець відмовився від пропозиції поляків. Причиною цього стала зацікавленість зі сторони киян. Він готовий був безкоштовно перейти в "Динамо" і в якості вільного агента.
Саме завдяки Шаблію Костевич перейшов у "Динамо" та став перший новачком у складі киян на чолі із Луческу.
У "Лех" 27-річний українець потрапив за протекцією агента Костянтина Нестеренка, проте через рік їхні шляхи розійшлися. Футболістом стало опікуватись польське агентство "Фабрика футболу".
Кар'єра Костевича в УПЛ
- Костевич – вихованець львівського футболу.
- На початку листопада 2011 року дебютував у складі "Карпат" у товариському матчі проти івано-франківського "Прикарпаття".
- 19 листопада 2011 дебютував у Прем'єр-лізі України у виїзному матчі проти одеського "Чорноморця".
- Із сезону 2013/14 став основним гравцем львівського клубу.
- У січні 2017 року офіційно став гравцем польського клубу "Лех".