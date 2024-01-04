Українець дуже потужно провів першу половину сезону. Він зі старту став основним у складі каталонського колективу та за системою гол плюс пас наразі є найкращим гравцем чемпіонату Іспанії.

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Довбик не залишить Жирону в січні 2024 року

Такі виступи привернули увагу до нього багатьох європейських клубів. Зокрема, пильно стежать за успіхами Артема Довбика: Атлетіко, Інтер, Вест Хем, Фулхем й Астон Вілла. Нещодавно до цього списку додався лондонський Челсі, який готовий був уже взимку запропонувати Жироні 39 мільйонів фунтів за українського бомбардира.

Агент 26-річного форварда Олексій Люндовський прокоментував усі спекуляції навколо свого клієнта. Він заявив, що Довбик точно не залишить "червоно-білих" у зимове трансферне вікно через регламент ФІФА.

Артем зараз на радарах багатьох європейських топ-клубів, але цього зимового вікна його трансфер виключено – він заграний у поточному сезоні за два клуби,

– заявив Люндовський.

Йдеться про пункт в регламенті ФІФА щодо трансферів, який забороняє футболістам грати більше, ніж за 2 клуби протягом одного сезону.

Зазначимо, що Артем Довбик у кампанії-2023/2024 грав за 2 команди – Дніпро-1 та Жирону, тому клуби все ще можуть домовлятися між собою про його перехід, але українець точно до кінця нинішнього сезону виступатиме за каталонців. Чинний контракт форварда з "червоно-білими" діє до 30 червня 2028 року.

Трішки статистики. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв 19 матчів у всіх турнірах за Жирону, в яких забив 11 голів та віддав 6 асистів. Також на його рахунку 2 матчі у відборі Ліги чемпіонів за Дніпро-1, у них він відзначився одним взяттям воріт.

Наступний матч Жирона проведе 6 січня в Кубку Іспанії на виїзді проти Ельче. Стартовий свисток пролунає о 19:00. У Ла Лізі ж каталонці зіграють 14 січня проти Альмерії.