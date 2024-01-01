Одним із тих, хто може змінити клубну прописку вже цієї зими, є Артем Довбик. Форвард каталонської Жирони став одним із відкриттів іспанської Ла Ліги та зацікавив більш заможні колективи.

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Довбик може стати одноклубником Мудрика

Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку Атлетіко, Інтера, Вест Хема, Фулхема й Астон Вілли. Тепер же в боротьбу за українця готовий вступити лондонський Челсі.

Клуб, за який виступає Михайло Мудрик, хоче придбати нового забивного форварда вже цієї зими, що відрізняє його від переважної більшості інших претендентів. котрі націлені на трансфер улітку.

"Сині" налаштовані діяти швидко та готові запропонувати Жироні за Артема Довбика 39 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони сподіваються, що така сума змусить каталонців погодитися відпустити основного нападника вже в середині казкового сезону для "червоно-білих".

До слова. Наразі статистичний портал Transfermarkt оцінює Артема Довбика у 28 мільйонів євро. Його контракт із Жироною чинний до 30 червня 2028 року.

Раніше з'явилася інформація, що каталонці будуть готові відпустити українця за 25 мільйонів євро за 70 відсотків прав на футболіста, якими володіють. Інші 30 розподілені порівну між Дніпром-1 та данським Мідтьюлланном, тож трансфер виглядає цілком можливим уже найближчим часом.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів 18 матчів у всіх турнірах за Жирону, в яких відзначився 11 забитими голами та 6 асистами.

Свій наступний поєдинок Жирона зіграє 3 січня проти Атлетіко, який також зацікавлений у підписанні Артема Довбика. Матч розпочнеться о 22:30. Наразі "червоно-білі" лише за додатковими показниками поступаються лідеру чемпіонату Реалу, маючи по 45 очок в активі після 18 турів, Атлетіко ж розташувався на третій сходинці в Ла Лізі, у підопічних Сімеоне 38 набраних залікових пунктів.