Украинец очень сильно провел первую половину сезона. Он со старта стал основным в составе каталонского коллектива и по системе гол плюс пас на данный момент является лучшим игроком чемпионата Испании.

Читайте также Жирона в чудо-матче прибила Атлетико: Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги – видео

Довбик не покинет Жирону в январе 2024 года

Такие выступления привлекли внимание к нему многих европейских клубов. В частности, тщательно следят за успехами Артема Довбика: Атлетико, Интер, Вест Хэм, Фулхэм и Астон Вилла. Недавно в этот список добавился лондонский Челси, который готов был уже зимой, предложить Жироне 39 миллионов фунтов за украинского бомбардира.

Агент 26-летнего форварда Алексей Люндовский прокомментировал все спекуляции вокруг своего клиента. Он заявил, что Довбик точно не оставит "красно-белых" в зимнее трансферное окно из-за регламента ФИФА.

Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен – он заигран в текущем сезоне за два клуба,

– заявил Люндовский.

Речь идет о пункте в регламенте ФИФА о трансферах, который запрещает футболистам играть больше, чем за 2 клуба в течение одного сезона.

Отметим, что Артем Довбик в кампании-2023/2024 играл за 2 команды – Днепр-1 и Жирону, поэтому клубы все еще могут договариваться между собой о его переходе, но украинец точно до конца нынешнего сезона будет выступать за каталонцев. Действующий контракт форварда с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2028 года.

Немного статистики. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл 19 матчей во всех турнирах за Жирону, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов. Также на его счету 2 матча в отборе Лиги чемпионов за Днепр-1, в них он отличился одним взятием ворот.

Следующий матч Жирона проведет 6 января в Кубке Испании на выезде против Эльче. Стартовый свисток раздастся в 19:00. В Ла Лиге же каталонцы сыграют 14 января против Альмерии.