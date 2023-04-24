Хаос у Лондоні: Тоттенхем вдруге за сезон звільнив тренера, він пропрацював менше місяця

"Шпори" не можуть навести лад на своєму тренерському містку. Даніель Леві ще в березні звільнив Антоніо Конте, а вже за місяць залишив без роботи його колишнього асистента Крістіана Стелліні.

Лондонський Тоттенхем проводить провальний сезон 2022-2023. "Шпори" не змогли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройти Мілан, а у чемпіонаті майже втратили шанси на топ-четвірку.

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Наприкінці березня боси клуба звільнили Антоніо Конте. Виконуючим обов'язки наставника Тоттенхема став Крістіан Стелліні, який був асистентом італійця. Правда, спеціаліст пропрацював лише чотири гри.

Друге звільнення за сезон

Президент "шпор" Даніель Леві оголосив про звільнення Стелліні та його тренерського штабу. Останньою краплею для керівництва стала ганебна поразка від Ньюкасла в минулому турі (1:6).

Таким чином, Крістіан керував командою менше місяця. У чотирьох іграх він здобув лише одну перемогу при одній нічиїй та двох поразках. До кінця сезону Тоттенхем буде очолювати колишній гравець лондонців Раян Мейсон.

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Вже підміняв "Особливого"

Два роки тому коуч вже тимчасово очолював "шпор" після звільнення Жозе Моуріньо. Тоді у семи матчах Раян здобув 4 перемоги при трьох поразках.

За шість турів до завершення чемпіонату Англії Тоттенхем іде на п'ятій сходинці. Відстань до 3-4 місць становить всього шість балів, але при цьому МЮ має один поєдинок в запасі, а Ньюкасл – два.