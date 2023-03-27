Італійський фахівець Антоніо Конте залишив посаду головного тренера Тоттенхема. Про це повідомив офіційний сайт лондонського клубу.
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Завершення каденції Конте
Головний тренер Антоніо Конте залишив клуб за взаємною згодою. Ми вийшли до Ліги чемпіонів у перший сезон Антоніо у клубі. Ми дякуємо Антоніо за його внесок і бажаємо йому всього найкращого у майбутньому,
– йдеться у повідомленні клубу.
Контракт 53-річного італійця був розрахований до літа, але президент Тоттенхему Деніел Леві ухвалив рішення про дострокове розірвання угоди.
У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги, і на нас чекає боротьба за місце в Лізі чемпіонів. Нам усім треба згуртуватися. Кожен має зробити все можливе, щоб забезпечити якомога кращий результат для нашого клубу та чудових, відданих уболівальників,
– заявив президент "шпор".
До кінця сезону обов'язки головного тренера виконуватиме італієць Крістіан Стелліні. Йому допомагатиме Райан Мейсон.
Після 28 зіграних матчів Тоттенхем займає 4 місце в турнірній таблиці та веде боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів. В спину "шпорам" дихає Ньюкасл, який відстає лише на 2 пункти, але має дві гри в запасі.
Конте на чолі Тоттенхема
- Антоніо Конте очолив Тоттенхем у листопаді 2021 року.
- В першому сезоні команда під його керівництвом зуміла вибороти путівку до Ліги чемпіонів.
- На чолі Тоттенхаму він провів 76 матчів, у яких здобув 41 перемогу, 12 поєдинків завершилися внічию, а 23 поразками.
- В нинішньому сезоні "шпори" на стадії 1/8 фіналу вилетіли з ЛЧ від Мілану, а в 1/8 Кубку Англії поступилися представнику Чемпіоншипу Шеффілд Юнайтед.