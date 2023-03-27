Італійський фахівець Антоніо Конте залишив посаду головного тренера Тоттенхема. Про це повідомив офіційний сайт лондонського клубу.

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Завершення каденції Конте

Головний тренер Антоніо Конте залишив клуб за взаємною згодою. Ми вийшли до Ліги чемпіонів у перший сезон Антоніо у клубі. Ми дякуємо Антоніо за його внесок і бажаємо йому всього найкращого у майбутньому,

– йдеться у повідомленні клубу.

Контракт 53-річного італійця був розрахований до літа, але президент Тоттенхему Деніел Леві ухвалив рішення про дострокове розірвання угоди.

У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги, і на нас чекає боротьба за місце в Лізі чемпіонів. Нам усім треба згуртуватися. Кожен має зробити все можливе, щоб забезпечити якомога кращий результат для нашого клубу та чудових, відданих уболівальників,

– заявив президент "шпор".

До кінця сезону обов'язки головного тренера виконуватиме італієць Крістіан Стелліні. Йому допомагатиме Райан Мейсон.

Після 28 зіграних матчів Тоттенхем займає 4 місце в турнірній таблиці та веде боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів. В спину "шпорам" дихає Ньюкасл, який відстає лише на 2 пункти, але має дві гри в запасі.

Конте на чолі Тоттенхема