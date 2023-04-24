Перемовини між Маурісіо Почеттіно та Челсі уже на фінальній стадії. Угода між сторонами може бути укладена найближчим часом, залишилось тільки декілька формальностей.

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У змозі все налагодити

"Аристократи" мали низку варіантів потенціних тренерів, серед яких були: Юліан Нагельсманн, Луїс Енріке, Вінсент Компані та навіть у Френка Лемпарда була нагода на довший термін залишитися в Челсі. Та от всі кандидатури відпали за різних причин, тому в "пенсіонерів" залишився тільки варіант з Маурісіо Почеттіно, на якому вони і сконцентрувались. Перемовини між сторонами проходять у позитивному ключі.

Протягом тижня аргентинський фахівець та представники Челсі обговорювали команду та майбутні трансфери. Наразі залишилось з'ясувати тільки економічні питання та строки контракту. Якщо нічого не зміниться, то найближчим часом угода буде укладена, а Михайло Мудрик отримає нагоду попрацювати під керівництвом Почеттіно.

Тренерська діяльність аргентинського коуча