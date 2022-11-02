Тоттенхем вибив Марсель із єврокубків у матчі з божевільними промахами: відео голів

У перший день листопада Марсель поборовся з Тоттенхемом за плей-офф Ліги чемпіонів. Англійський клуб вирвав перемогу у французького суперника.

Марсель – Тоттенхем 1:2

Голи: Шбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хойб'єрг, 90+5

2 листопада відбулись усі два матчі найдраматичнішої групи "D". Одразу усі чотири команди претендували на усі чотири позиції, пише 24 канал.

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Поєдинок розпочався з моменту від Марселя. Льоріс відмінно потягнув удар від Санчеса.

На екваторі першого тайму проблеми виникнули у Тоттенхема. Сон Хін Мін не зміг продовжити зустріч через травму. Замість одного з лідерів "шпор" на полі з'явився Ів Біссума.

Майже усі перші 45 хвилин англійський клуб захищався. Ще один гарний момент змарнували господарі. Верету пробив після відскоку м'яча через "пожежу" у штрафному майданчику суперника. Але знову на місці був Льоріс.

Вже у компенсований до першого тайму час Марсель досягнув свого. На другій доданій хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь французів.

Верету зробив ідеальну верхову подачу, адресатом якої став Мбемба. Шансель був зовсім вільним у штрафному суперника та головою пробив повз Льоріса. Уго вперше вийняв м'яч із сітки своїх володінь. Гол у роздягальню від Марселя.

Відео голу Марселя

Тоттенхем не склав руки, а відповів ударом Кейна. Гаррі пробив під поперечину – голкіпер потягнув потужний постріл нападника збірної Англії.

Перерва пішла на користь Тоттенхему. Вже на 54-й хвилині Перішич пішов виконувати стандарт. Найкраще на другому поверсі зіграв Лангле, який головою зрівняв рахунок у матчі 1:1.

Як Тоттенхем зрівняв рахунок: дивіться відео

Марсель відповів ударом Харіта.

На 65-й хвилині Тоттенхем міг вперше у поєдинку повести у рахунку. Але гол Кейна не зарахували через офсайд.

Шалена кінцівка матчу

Команди видали божевільну кінцівку матчу. Хойб'єрг поцілив у поперечину воріт Тоттенхема.

Марсель міг забивати вже у наступній атаці. Харіт обіграв суперника на ривку та впритул пробивав по воротах Льоріса. Якби не Перішич, який прибіг підстрахувати захисників, голкіперу "шпор" можна було б лише поспівчувати. Іван собою заблокував постріл.

На 87-й хвилині господарі мали 100-відсоткову нагоду забити. Колашинац впритул розстрілював головою ближній кут воріт Тоттенхема. Не зрозуміло, як не забив Сеад та навіть не потрапив у рамку воріт. За голову схопилась уся команда.

На п'ятій доданій хвилині Тоттенхем вибіг у стрімку контратаку, яку потужним ударом закінчив Хойб'єрг.

Тоттенхем вирвав перемогу у Марселя 1:2. Такий результат став фатальним для французів у боротьбі за продовження виступів у Лізі чемпіонів.