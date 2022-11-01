Ще за тур до кінця було відомо, що з цього квартету в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть бельгійський Брюгге та португальський Порту. За перший клуб виступають одразу двоє українців – Едуард Соболь та Роман Яремчук.

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Натомість за третє місце в групі вели боротьбу німецький Баєр та іспанський Атлетіко. "Матрацники" випереджали суперника до останнього туру. Та саме вони й посіли останнє місце в групі.

Атлетіко свій матч програв на виїзді Порту 2:1. Натомість Баєр та Брюгге зіграли внічию 0:0. "Фармацевти" зрівнялися за кількістю набраних очок з Атлетіко, але обійшли суперника за додатковими показниками, а саме очними зустрічами. Адже перший матч між цими командами закінчився перемогою Баєра, а в другому матчі була зафіксована нічия.