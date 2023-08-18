Цього вікенду в АПЛ проходять матчі 2 туру сезону 2023-2024. Центральна зустріч відбудеться в суботу у Лондоні, де місцевий Тоттенхем прийме Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

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Минулий сезон вийшов провальним для "шпор". Команда посіла аж 8 місце в чемпіонаті та не змогла кваліфікуватись до єврокубків. При цьому з Ліги чемпіонів клуб вилетів в 1/8 фіналу.

Літні зміни та старт сезону

Влітку на лондонців чекало чимало змін. Новим тренером Тоттенхема став Анге Постекоглу із Селтіка, а команду залишив її головним бомбардир в історії Харрі Кейн. При цьому "шпори" підписали чимало перспективних гравців, але нижчого класу.

Що ж стосується Манчестер Юнайтед, то попри важкий старт Ерік тен Хаг вивів клуб на третє місце. Це дозволило "дияволам" повернутися в Лігу чемпіонів. Влітку команда підсилилась Андре Онана, Мейсоном Маунтом та Расмусом Хойлундом.

У стартовому турі цього сезону обидві команди не вразили. Тоттенхем не зміг переграти Брентфорд у лондонському дербі (2:2), тоді як Манчестер Юнайтед ледь зміг виграти у Вулверхемптона (1:0).

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Букмекери оцінили шанси команд в очній дуелі. Невелику перевагу віддають гостям – 2,45 проти 2,95 на Тоттенхем. На нічию ж можна поставити за 3,90.

При цьому експерти очікують на результативну гру. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" дорівнює 1,57, тоді як на ТМ – 2,49. Головними фаворитами на забитий гол є наступні футболісти:

Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 2,60

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 2,80

Джеймс Меддісон (Тоттенхем) – 3,00

Рішарлісон (Тоттенхем) – 3,40

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 3,60

Ентоні (Манчестер Юнайтед) – 4,30

Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед) – 4,90

Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед) – 5,50

Деян Кулусевскі (Тоттенхем) – 5,60

Каземіро (Манчестер Юнайтед) – 7,00

Історія зустрічей

За свою історію Тоттенхем та Манчестер Юнайтед відіграли 200 очних матчів. Перевага на боці "червоних дияволів" – 96 перемог проти 53-х у "шпор" при 51-й нічиїй.

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Три роки тому лондонці рознесли в гостях МЮ з рахунком 6:1, але після цього почала біла смуга для Юнайтед – 4 перемоги та нічия у п'яти матчах. Минулого сезону манкуніанці виграли вдома з рахунком 2:0, тоді як у Лондоні була зафіксована нічия (2:2).