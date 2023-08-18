У суботу, 19 серпня, стартує новий сезон в чемпіонаті Італії. Це буде вже 122-ий розіграш Серії А в історії і він обіцяє нам подарувати чимало інтриги на всіх ділянках, пише 24 канал.

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Загалом же сезон в Італії стає все більш непередбачуваним. У 2020-му завершилась гегемонія Ювентуса і після цього чемпіонами ставали три різні команди. Після успіхів Інтера (2021) та Мілана (2022) настала черга Наполі.

Тренерське питання Наполі

"Партенопеї" того сезону стали найкращою командою Італії вперше за 33 роки, тобто ще з часів легендарного Марадони. Правда, цього сезону Наполі може зіткнутися із деякими проблемами.

Склад команди суттєво не змінився, але неаполітанці втратили ключового оборонця Кіма. Кореєць перебрався в Баварію за 50 мільйонів євро. Втім головною втратою для Наполі став відхід Лучано Спаллетті.

Чемпіонський коуч вирішив відпочити від футболу, а на його місце прийшла доволі спірна персона Руді Гарсія, який вже багато років не досягав успіху. Наполі має бути серед претендентів на Скудетто, але навряд чи стане головним фаворитом.

Шанси Інтера та Мілана

Ним бачать міланський Інтер. "Неррадзурі" минулого сезону дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, а влітку втрачали в основному другорядних гравців (Шкріньяр, Госенс, Лукаку). Із важливих виконавців міланці продали Андре Онана в МЮ, але знайшли йому заміну в Баварії (Ян Зоммер).

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Кадровий потенціал команди і так найвищий в Серії А, а стабільність в колективі може привести "неррадзурі" до чемпіонства. Також має намір кинути виклик і Мілан, який серйозно посилив центр поля та напад:

півзахисник Тіджані Рейндерс (АЗ)

(АЗ) півзахисник Юнус Муса (Валенсія)

(Валенсія) півзахисник Рубен Лофтус-Чік (Челсі)

(Челсі) вінгер Крістіан Пулішич (Челсі)

(Челсі) нападник Самуель Чуквезе (Вільярреал)

(Вільярреал) нападник Ноа Окафор (Зальцбург)

Є і суттєва втрата, Ньюкасл викупив аж за 70 мільйонів стовпа центра поля Сандро Тоналі. Його вирішили замінити кількісно і це може завадити підопічним Піолі у боротьбі за чемпіонство. Крім того, основним форвардом є 36-річний Олів'є Жиру, якого може не вистачити на сезон.

Надії Ювентуса

Ювентус також плекає надії на повернення чемпіонської магії. Минулого сезону підопічні Аллегрі мали б потрапити у Лігу чемпіонів, але через фінансові махінації з клуба зняли 9 очок і він відкотився на 7 місце.

Туринці навіть погодились на дискваліфікацію з Ліги конференцій, щоб не обтяжувати себе єврокубками. Мінімальна мета туринців – повернення у топ-4, але і від чемпіонства не відмовиться.

Кадровий потенціал команди нижчий за Інтер та Наполі, але Аллегрі виглядає найбільш досвідченим коучем серед прямих конкурентів. Та і у Массіміліано є достатньо цікавих персонажів для цього – кіпер Щенсни, нападник Влахович, вінгер Костич, новачок Веа та інші.

Римські андердоги

Тіньовими претендентами можна назвати Лаціо та Рому. Перші минулого сезону стали віцечемпіонами, але це був скоріше максимум для "орлів". Тим паче, влітку Мауріціо Саррі втратив лідера півзахисту Мілінковича-Савича. На заміну йому прийшов лідера Айнтрахта Камада.

Крім цього, головному голеадору Іммобіле вже 33 і він з кожним сезоном стає все менш витривалим. Його підмінити має колишній партнер Циганкова по Жироні Кастельянос.

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Щодо Роми, то її головним козирем є Жозе Моуріньо. Португалець вміє дивувати та витискати результат із посередніх гравців. Римляни ж два сезони поспіль грали у фіналах єврокубків, але в чемпіонаті поки не складалось із потраплянням у зону ЛЧ.

У римлян є міцний кістяк в центрі поля (Крістанте, Пеллегріні та новачок Ауар), цікавий набір форвардів (Дібала, Белотті, Ель-Шаараві, Абрахам) та надійний захист. Саме останній фактор є зазвичай головним козирем в командах Моуріньо.

У кого шансів мінімум

Мізерні шанси на золото можна віддати Аталанті, яка непогано посилилась влітку. Втім мінусів куди більше – застій в захисті, відхід форварда Хойлунда та застарілі методи роботи Гасперіні. Потрапляння у топ-четвірку вже буде великим досягненням для "богині".

Якщо казати про шанси на Лігу чемпіонів, то сенсацію може створити Фіорентина. Минулого сезону "фіалки" дійшли до фіналу Ліги конференцій, а влітку попрацювали над поглибленням ростеру. Тому в разі провалу конкурентів підопічні Італьяно можуть здивувати.

Прогноз Favbet

Букмекери вважають Інтер та Наполі головними претендентами на чемпіонство. Трохи більше шансів дають "неррадзурі" – 3,00 проти 3,50 на "партенопей". У Ювентус вірять трохи менше – 4,50, тоді як на Мілан можна поставити за 7,50.

Римлян же вважають аутсайдерами у цій боротьбі. Шанси команди Моуріньо оцінюють у 15,00, а Лаціо – у 20,00. На Аталанту виставлений коефіціент 30,00. Що ж стосується потрапляння у топ-4 (тобто, вихід в Лігу чемпіонів), то котирування наступні:

Інтер – 1,20

Наполі – 1,25

Ювентус – 1,45

Мілан – 1,75

Рома – 2,30

Лаціо – 2,50

Аталанта – 3,50

Фіорентина – 7,00

Болонья – 35,00

Торіно – 35,00

Монца – 35,00

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Також можна поставити і на команди, що за підсумками сезону вилетять в Серію В. Цього літа в еліту піднялись Фрозіноне, Дженоа та Кальярі. Перші двоє і бачаться серед головних претендентів на виліт, а на роль третього невдахи є до п'яти конкурентів: