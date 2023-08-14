Челсі вже другий сезон поспіль проводить активну трансферну кампанію. Минулого року лондонці витратили більше 600 мільйонів євро на нових гравців.
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Минулої зими Челсі побив свій трансферний рекорд, придбавши у Бенфіки Енцо Фернандеса за 121 мільйон євро. Втім він протримався лише півроку.
Рекордний трансфер для АПЛ
"Сині" оголосили про підписання хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо. Контракт з еквадорцем укладений аж на 8 років, а ЗМІ називають суму трансферу у 115 мільйонів фунтів. У перерахунку на євровалюту виходить 133 мільйона євро.
Це робить 21-річного півзахисника найдорожчим трансфером не тільки Челсі, але і всієї АПЛ. Ба більше, Кайседо увійшов у топ-п'ятірку найдорожчих трансферів в історії футболу:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|РІК
|ЗВІДКИ
|КУДИ
|ВАРТІСТЬ
|1
|Неймар
|2017
|Барселона
|ПСЖ
|222 мільйона євро
|2
|Кіліан Мбаппе
|2018
|Монако
|ПСЖ
|180 мільйонів євро
|3
|Філіппе Коутіньо
|2018
|Ліверпуль
|Барселона
|135 мільйонів євро
|4
|Усман Дембеле
|2018
|Боруссія Д
|Барселона
|135 мільйонів євро
|5
|Мойзес Кайседо
|2023
|Брайтон
|Челсі
|133 мільйона євро
Хто такий Кайседо
Мойзес є вихованцем еквадорського Індепендьєнте дель Валлє, за який дебютував у 2019 році. За два роки Брайтон придбав Кайседо за 5 мільйонів євро.
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Після річної оренди у бельгійському Беєрсхоті Мойзес закріпився в обоймі "чайок", а минулого сезону був гравцем основи. У 43-х іграх еквадорець забив один гол, віддав асист та допоміг Брайтону вперше в історії вийти в єврокубки.
Також з 2020 року Мойзес є гравцем національної збірної Еквадору. Півзахисник вже встиг награти 32 матчі, забивши три голи (один із них – на ЧС-2022 у ворота Сенегалу).