В этот уикенд в АПЛ проходят матчи 2 тура сезона 2023-2024. Центральная встреча состоится в субботу в Лондоне, где местный Тоттенхэм примет Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Прошлый сезон получился провальным для "шпор". Команда заняла 8 место в чемпионате и не смогла квалифицироваться в еврокубки. При этом из Лиги чемпионов клуб вылетел в 1/8 финала.

Летние изменения и старт сезона

Летом лондонцев ждало немало перемен. Новым тренером Тоттенхэма стал Анге Постекоглу из Селтика, а команду оставил ее главным бомбардиром в истории Харри Кейн. При этом "шпоры" подписали немало перспективных игроков, но низшего класса.

Что же касается Манчестер Юнайтед, то, несмотря на тяжелый старт, Эрик тен Хаг вывел клуб на третье место. Это позволило "дьяволам" вернуться в Лигу чемпионов. Летом команда усилилась Андре Онана, Мэйсоном Маунтом и Расмусом Хойлундом.

В стартовом туре этого сезона обе команды не поразили. Тоттенхэм не смог переиграть Брентфорд в лондонском дерби (2:2), в то время как Манчестер Юнайтед едва смог выиграть у Вулверхэмптона (1:0).

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Букмекеры оценили шансы команд в очной дуэли. Небольшое предпочтение отдают гостям – 2,45 против 2,95 на Тоттенхэме. На ничью можно поставить за 3,90.

При этом эксперты ожидают результативную игру. Коэффициент на тотал больше 2,5 равен 1,57, тогда как на ТМ - 2,49. Главными фаворитами на забитый гол являются футболисты:

Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – 2,60

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 2,80

Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм) – 3,00

Ришарлисон (Тоттенхэм) – 3,40

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 3,60

Энтони (Манчестер Юнайтед) – 4,30

Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед) – 4,90

Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед) – 5,50

Деян Кулусевский (Тоттенхэм) – 5,60

Каземиро (Манчестер Юнайтед) – 7,00

История встреч

За свою историю Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед отыграли 200 очных матчей. Преимущество на стороне "красных дьяволов" – 96 побед против 53-х у "шпор" при 51-й ничьей.

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Три года назад лондонцы разнесли в гостях МЮ со счетом 6:1, но после этого начала белая полоса для Юнайтед – 4 победы и ничья в пяти матчах. В прошлом сезоне манкунианцы выиграли дома со счетом 2:0, в то время как в Лондоне была зафиксирована ничья (2:2).