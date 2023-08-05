Цього літа Манчестер Юнайтед вирішив змінити основного воротаря. Клуб попрощався із Давідом Де Хеа, який віддав манкуніанцям аж 12 років кар'єри.

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На його місце манкуніанці придбали кіпера Інтера Андре Онана, пише 24 канал. 27-річний камерунець обійшовся англійському клубу у 52,5 мільйона євро.

Футболіст вже провів два спаринги за МЮ, в яких пропустив 4 голи. У третьому Андре вийшов на матч проти Ланса і відзначився курйозним фейлом.

На 23 хвилині нападник французького клубу Сотока вирішив випробувати Андре та завдав удару з центрального кола. Онана явно виявився неготовий до цього і пропустив "парашют" за комірець.

Відео помилки Онана:

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На щастя для фанатів Манчестер Юнайтед, це була лише товариська гра. Її підопічні тен Хага зрештою виграли з рахунком 3:1. А вже за тиждень "червоні дияволи" почнуть свій шлях в АПЛ. У стартовому турі Юнайтед прийматиме Вулверхемптон.

Нагадаємо, що минулого сезону манкуніанці посіли третє місце в чемпіонаті Англії та завоювали путівку в Лігу чемпіонів. Також команда тен Хага виграла Кубок ліги, вийшла у фінал Кубка Англії та стала чвертьфіналістом Ліги Європи.