Тоттенхем – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Голанд, 51, 90+1 (пен).

В чемпіонаті Англії відбувся перенесений матч 34 туру АПЛ. В Лондоні між собою зустрілись місцевий Тоттенхем та чинний чемпіон Манчестер Сіті, пише 24 Канал.

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Розклади перед матчем

Ця гра мала надважливе значення для чемпіонської боротьби. За тур до фінішу Арсенал випереджав Манчестер Сіті на один бал, проте у команди Гвардіоли як раз була гра в запасі проти Тоттенхема.

"Шпорам" же необхідно було перемагати Сіті, щоб зберегти шанси на вихід в Лігу чемпіонів. Проте чимало фанатів Тоттенхема бажали своїй команді поразки. В такому випадку клуб сильно нашкодив би принциповому супернику Арсеналу.

Тим не менше, у гравців був більш бойовий настрій. В першому таймі Тоттенхем володів ініціативою, а у Сіті було обмаль моментів для відкриття рахунку. Проте після перерви захист лондонців дав слабину.

Голанд добив "шпор"

Гравці "шпор" дали Де Брюйне отримати м'яч біля лицевої лінії та прострілити в центр. Там Голанда ніхто не встиг накрити і Ерлінг добив м'яч у вже порожні ворота.

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Постекоглу освіжив гру виходом Кулусевського, який мав кілька гарних моментів. А ось у Сіті в середині другого тайму трапились дві травми. Через грубу гру футболістів Тоттенхема достроково залишили поле Де Брюйне та воротар Едерсон.

"Шпори" спробували натиснути на запасного кіпера Ортегу. Проте під завісу матчу німець став героєм матчу. Після грубої помилки Аканджі сам на сам із воротарем втік Сон Хин Мін. Проте Штефану вдалось виграти дуель у корейця та не дати Тоттенхему зрівняти рахунок.

А у компенсований час підвів лондонців Педро Порро, який у своєму майданчику збив Доку. Пенальті впевнено реалізував Голанд, для якого це був 27-ий гол в сезоні. Норвежець де-факто вже став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Арсенал буде сподіватися на інших лондонців

Цього було достатньо для МанСіті, щоб відсвяткувати восьму перемогу поспіль в АПЛ та очолити турнірну таблицю. Перед останнім туром манкуніанці випереджають Арсенал на два очки.

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Для оформлення чемпіонства команді Гвардіоли достатньо перемогти вдома Вест Гем або ж дочекатися втрати очок від Арсеналу. А ось "канонірам" навпаки самим треба бити на своєму полі Евертон та сподіватися на осічку від Сіті.