Астон Вілла – Ліверпуль 3:3

Голи: Тілеманс, 12, Дуран, 85, 88 – Мартінес, 2 (автогол), Гакпо, 23, Кванса, 48.

В чемпіонаті Англії підійшов до завершення 37 тур АПЛ. На понеділок була винесена зустріч між Астон Віллою та Ліверпулем, які йдуть у топ-четвірці, пише 24 Канал.

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Ударний старт від Ліверпуля

Мерсисайдці вже втратили шанси на чемпіонство і при цьому гарантували собі путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. А ось підопічним Емері треба ще оформити своє повернення в головний єврокубок.

Бірмінгемці могли зробити це вже у звітному матчі в разі перемоги над Ліверпулем. Втім першу половину гри Вілла явно провалила. Вже на другій хвилині курйозним автоголом відзначився кіпер Еміліано Мартінес.

Чемпіон світу-2022 сам заніс м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. Доволі швидко господарям вдалось зрівняти рахунок, але Ліверпуль продовжував контролювати гру.

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Характер команди Емері

Ще до перерви мерсисайдців вперед вивів Гакпо, а на початку другого тайму третій гол за гостей забив Кванса після подачі зі штрафного. Проте господарі не здалися і змогли створити камбек.

Героєм фінального відрізку став колумбійський нападник Дуран, який вийшов на заміну на 79 хвилині. Спочатку Джону вдався точно удар з лінії майданчика низом. А пізніше гравець вдало підставився під удар Діабі і від нього м'яч залетів у ворота Аліссона.

Таким чином Астон Вілла вирвала нічию проти Ліверпуля, але путівку в ЛЧ так і не гарантувала собі ще. Втім втратити її буде доволі важко. Підопічним Емері потрібно або самим не програти Крістал Пелас, або дочекатися будь-якої осічки від Тоттенхема. "Шпори" гратимуть проти Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед.