До завершення чемпіонату Англії залишається зіграти ще два тури. Британський портал GiveMeSport проаналізував, хто з гравців Прем'єр-ліги став найбільшим розчаруванням сезону.

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Хто з українців потрапив до антирейтингу

До антирейтингу обрали 16 футболістів, на яких на початку сезону покладалися великі надії, але вони їх не виправдали.

Очолює список бразилець Антоніо з Манчестер Юнайтед. Один з найдорожчих гравців "червоних дияволів" забив лише один гол у 28 матчах чемпіонату. На другому місці ще один гравець МЮ Каземіро. А замикає трійку невдах АПЛ вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш.

На жаль, до 16-ки потрапили двоє українських легіонерів. Вінгер Челсі Михайло Мудрик посів п'яту сходинку, а захисник Арсеналу Олександр Зінченко зайняв 11 місце.

Топ-5 найбільших розчарувань сезону 2023/24 в АПЛ

Антоні (Манчестер Юнайтед) Каземіро (Манчестер Юнайтед) Джек Гріліш (Манчестер Сіті) Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) Михайло Мудрик (Челсі)

Неоднозначний сезон для Мудрика та Зінченка