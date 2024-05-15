Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:2

Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен).

В чемпионате Англии состоялся перенесенный матч 34 тура АПЛ. В Лондоне между собой встретились местный Тоттенхэм и действующий чемпион Манчестер Сити, пишет 24 Канал.

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Расклады перед матчем

Эта игра имела важнейшее значение для чемпионской борьбы. За тур до финиша Арсенал опережал Манчестер Сити на один балл, однако у команды Гвардиолы как раз была игра в запасе против Тоттенхэма.

"Шпорам" же необходимо было побеждать Сити, чтобы сохранить шансы на выход в Лигу чемпионов. Однако немало фанатов Тоттенхэма желали своей команде поражения. В таком случае клуб сильно навредил бы принципиальному сопернику Арсеналу.

Тем не менее, у игроков был более боевой настрой. В первом тайме Тоттенхэм владел инициативой, а у Сити было мало моментов для открытия счета. Однако после перерыва защита лондонцев дала слабину.

Холанд добил "шпор"

Игроки "шпор" дали Де Брюйне получить мяч у лицевой линии и прострелить в центр. Там Холанда никто не успел накрыть и Эрлинг добил мяч в уже пустые ворота.

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Постекоглу освежил игру выходом Кулусевского, который имел несколько хороших моментов. А вот у Сити в середине второго тайма случились две травмы. Из-за грубой игры футболистов Тоттенхэма досрочно покинули поле Де Брюйне и вратарь Эдерсон.

"Шпоры" попытались надавить на запасного кипера Ортегу. Однако под занавес матча немец стал героем матча. После грубой ошибки Аканджи один на один с вратарем убежал Сон Хын Мин. Однако Штефану удалось выиграть дуэль у корейца и не дать Тоттенхэму сравнять счет.

А в компенсированное время подвел лондонцев Педро Порро, который в своей площадке сбил Доку. Пенальти уверенно реализовал Холанд, для которого это был 27-ый гол в сезоне. Норвежец де-факто уже стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Арсенал будет надеяться на других лондонцев

Этого было достаточно для МанСити, чтобы отпраздновать восьмую победу подряд в АПЛ и возглавить турнирную таблицу. Перед последним туром манкунианцы опережают Арсенал на два очка.

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Для оформления чемпионства команде Гвардиолы достаточно победить дома Вест Хэм или же дождаться потери очков от Арсенала. А вот "канонирам" наоборот самим надо бить на своем поле Эвертон и надеяться на осечку от Сити.