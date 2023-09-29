Найближчими вихідними в АПЛ пройдуть матчі 7 туру сезону 2023-2024. Центральна зустріч відбудеться у суботу, де Тоттенхем прийматиме Ліверпуль, пише 24 канал.

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Вдалий старт команд

Обидві команди успішно стартували у цьому сезоні АПЛ. Мерсисайдці лише раз зіграли внічию (1:1 проти Челсі), вигравши інші п'ять матчів чемпіонату. Це дозволяє підопічним Клоппа йти другими позаду Манчестер Сіті.

У свою чергу Тоттенхем двічі грав внічию. Команда Анге Постекоглу втрачала очки у лондонських дербі – по 2:2 проти Брентфорда і Арсенала. Набравши 14 балів у шести матчах, "шпори" замикають топ-четвірку.

Перед звітним матчем лондонці мають більше кадрових проблем. Постекоглу не може розраховувати на Джонсона, Бентанкура та Перішича. У свою чергу єдиною втратою для Клоппа є Тьяго Алькантара, без якого мерсисайдці навчились грати.

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Ліверпуль вважається фаворитом у виїзному матчі проти "шпор". Коефіцієнт на перемогу червоної команди становить 2,27, тоді як на Тоттенхем – 3,10. На нічию можна поставити за 4,15.

При цьому букмекери не сумніваються, що гра вийде результативною. "Тотал більше 2,5" оцінюється всього в 1,41, тоді як на ТМ виставлений коефіцієнт 2,94. Головними фаворитами на забитий гол є наступні гравці:

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 2,10

Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 2,40

Дарвін Нуньес (Ліверпуль) – 2,50

Луїс Діас (Ліверпуль) – 3,00

Джеймс Меддісон (Тоттенхем) – 3,20

Домінік Собослаї (Ліверпуль) – 4,70

Деян Кулусевскі (Тоттенхем) – 6,50

Кертіс Джонс (Ліверпуль) – 7,50

Алексіс Макаллістер (Ліверпуль) – 8,50

Дестіні Удоджі (Тоттенхем) – 8,50

Історія зустрічей

Ліверпуль і Тоттенхем мають у своєму активі аж 182 очних матча. Абсолютна перевага на боці мерсисайдців – 88 перемог при 46 нічиїх та 48 поразках. Цікаво, що в останніх шести іграх один з одним кожна команда забивала бодай гол.

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При цьому Тоттенхем не може виграти у Ліверпуля аж з 2017 року, серія вже налічує аж 12 зустрічей. Була в історії команд і гра у фіналі Ліги чемпіонів. У 2019 році Ліверпуль здолав у вирішальному матчі Тоттенхем (2:0).

Тоді голами за мерсисайдців відзначились Мохамед Салах та Дівок Орігі. Минулого ж сезону обидва матчі в АПЛ залишились також за мерсисайдцями – 1:2 на "Тоттенхем Стедіум" та драматичні 4:3 на "Енфілді".

Відеоогляд останнього матчу між Ліверпулем та Тоттенхемом