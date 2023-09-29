В ближайшие выходные в АПЛ пройдут матчи 7 тура сезона 2023-2024. Центральная встреча состоится в субботу, где Тоттенхэм будет принимать Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Удачный старт команд

Обе команды успешно стартовали в этом сезоне АПЛ. Мерсисайдцы лишь раз сыграли вничью (1:1 против Челси), выиграв пять матчей чемпионата. Это позволяет подопечным Клоппа идти по другим позади Манчестер Сити.

В свою очередь Тоттенхэм дважды играл вничью. Команда Анге Постекоглу теряла очки у лондонских дерби – по 2:2 против Брентфорда и Арсенала. Набрав 14 баллов в шести матчах, "шпоры" запирают топ-четверку.

Перед отчетным матчем у лондонцев больше кадровых проблем. Постекоглу не может рассчитывать на Джонсона, Бентанкура и Перишича. В свою очередь, единственной потерей для Клоппа является Тьяго Алькантара, без которого мерсисайдцы научились играть.

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Прогноз Favbet

Ливерпуль считается фаворитом в выездном матче против "шпор". Коэффициент на победу красной команды составляет 2,27, тогда как на Тоттенхэме – 3,10. На ничью можно поставить по 4,15.

При этом букмекеры не сомневаются, что игра получится результативной. "Тотал больше 2,5" оценивается всего в 1,41, тогда как на ТМ выставлен коэффициент 2,94. Главными фаворитами на забитый гол являются следующие игроки:

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 2,10

Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – 2,40

Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 2,50

Луис Диас (Ливерпуль) – 3,00

Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм) – 3,20

Доминик Собослаи (Ливерпуль) – 4,70

Деян Кулусевский (Тоттенхэм) – 6,50

Кертис Джонс (Ливерпуль) – 7,50

Алексис Макаллистер (Ливерпуль) – 8,50

Дестини Удоджи (Тоттенхэм) – 8,50

История встреч

Ливерпуль и Тоттенхэм имеют в своем активе 182 очных матча. Абсолютное преимущество на стороне мерсисайдцев – 88 побед при 46 ничьих и 48 поражениях. Интересно, что в последних шести играх друг с другом каждая команда забивала хотя бы гол.

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При этом Тоттенхэм не может выиграть у Ливерпуля с 2017 года, серия уже насчитывает 12 встреч. Была в истории команд и игра в финале Лиги чемпионов. В 2019 году Ливерпуль одолел в решающем матче Тоттенхэм (2:0).

Тогда голами за мерсисайдцев отличились Мохамед Салах и Девок Ориги. В прошлом же сезоне оба матча в АПЛ остались также за мерсисайдцами - 1:2 на "Тоттенхэм Стэдиум" и драматические 4:3 на "Энфилде".

Видеообзор последнего матча между Ливерпулем и Тоттенхэмом