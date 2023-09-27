Виліт Манчестер Сіті
Цього тижня в Англії проходять матчі 1/16 фіналу Кубка ліги. Цей турнір включає в себе 92 команди, які виступають у чотирьох дивізіонах професійного футболу, пише 24 канал.
До теми Повернення в основу, дебют та обмаль перемог: як українці відіграли крайній тур в Англії
На цій стадії в боротьбу вступили вісім найкращих команд Англії, які виступають в єврокубках. Тим часом, Тоттенхем, Шеффілд Юнайтед та Ноттінгем Форест вилетіли на минулій стадії.
Центральним матчем стадії стала битва Ньюкасла та Манчестер Сіті, які виступають в Лізі чемпіонів. Команди вирішили зіграти резервними складами, а путівку далі здобули "сороки" завдяки голу Ісака.
Вдалий день для українців
В інших матчах взяли участь троє українців. Михайло Мудрик провів 68 хвилин за Челсі у матчі з Брайтоном, але переможний гол за "синіх" провів Ніколя Джексон.
Ілля Забарний також святкував перемогу із Борнмутом. Українець провів насухо весь матч проти Сток Сіті, а його команда забила представнику Чемпіоншипа два м'ячі.
Читайте також Цікавий метод: зірковий коуч Челсі особисто намагається повернути Мудрику віру у себе
Пройшов далі в Евертон, якому у суперники дісталась непоступлива Астон Вілла. "Іриски" виграли з рахунком 2:1, а Віталій Миколенко відіграв перший тайм.
У зустрічі Брентфорда і Арсенала могло статися дербі українців. Втім тренери команд вирішили залишити Зінченка та Ярмолюка на лаві запасних, а на заміну вийшов лише Зінченко на 69 хвилині.
Гра ж завершилась мінімальною перемогою "канонірів", єдиний гол на рахунку Нелсона. Також відзначимо розгромну перемогу Манчестер Юнайтед та прохід Ліверпуля завдяки суперголам Собослаї та Жоти.
Всі результати третього раунду Кубка англійської ліги:
- Бредфорд Сіті – Мідлсбро 0:2
- Ексетер Сіті – Лутон 1:0
- Іпсвіч – Вулверхемптон 3:2
- Мансфілд Таун – Пітерборо 2:2 (пен. – 3:1)
- Порт Вейл – Саттон Юнайтед 2:1
- Салфорд Сіті – Бернлі 0:4
- Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас 3:0
- Астон Вілла – Евертон 1:2
- Блекберн – Кардіфф 5:2
- Борнмут – Сток Сіті 2:0
- Брентфорд – Арсенал 0:1
- Челсі – Брайтон 1:0
- Лінкольн Сіті – Вест Хем 0:1
- Фулхем – Норвіч 2:1
- Ліверпуль – Лестер 3:1
- Ньюкасл – Манчестер СІті 1:0