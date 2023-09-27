Виліт Манчестер Сіті

Цього тижня в Англії проходять матчі 1/16 фіналу Кубка ліги. Цей турнір включає в себе 92 команди, які виступають у чотирьох дивізіонах професійного футболу, пише 24 канал.

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На цій стадії в боротьбу вступили вісім найкращих команд Англії, які виступають в єврокубках. Тим часом, Тоттенхем, Шеффілд Юнайтед та Ноттінгем Форест вилетіли на минулій стадії.

Центральним матчем стадії стала битва Ньюкасла та Манчестер Сіті, які виступають в Лізі чемпіонів. Команди вирішили зіграти резервними складами, а путівку далі здобули "сороки" завдяки голу Ісака.

Вдалий день для українців

В інших матчах взяли участь троє українців. Михайло Мудрик провів 68 хвилин за Челсі у матчі з Брайтоном, але переможний гол за "синіх" провів Ніколя Джексон.

Ілля Забарний також святкував перемогу із Борнмутом. Українець провів насухо весь матч проти Сток Сіті, а його команда забила представнику Чемпіоншипа два м'ячі.

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Пройшов далі в Евертон, якому у суперники дісталась непоступлива Астон Вілла. "Іриски" виграли з рахунком 2:1, а Віталій Миколенко відіграв перший тайм.

У зустрічі Брентфорда і Арсенала могло статися дербі українців. Втім тренери команд вирішили залишити Зінченка та Ярмолюка на лаві запасних, а на заміну вийшов лише Зінченко на 69 хвилині.

Гра ж завершилась мінімальною перемогою "канонірів", єдиний гол на рахунку Нелсона. Також відзначимо розгромну перемогу Манчестер Юнайтед та прохід Ліверпуля завдяки суперголам Собослаї та Жоти.

Всі результати третього раунду Кубка англійської ліги:

  • Бредфорд Сіті – Мідлсбро 0:2
  • Ексетер Сіті – Лутон 1:0
  • Іпсвіч – Вулверхемптон 3:2
  • Мансфілд Таун – Пітерборо 2:2 (пен. – 3:1)
  • Порт Вейл – Саттон Юнайтед 2:1
  • Салфорд Сіті – Бернлі 0:4
  • Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас 3:0
  • Астон Вілла – Евертон 1:2
  • Блекберн – Кардіфф 5:2
  • Борнмут – Сток Сіті 2:0
  • Брентфорд – Арсенал 0:1
  • Челсі – Брайтон 1:0
  • Лінкольн Сіті – Вест Хем 0:1
  • Фулхем – Норвіч 2:1
  • Ліверпуль – Лестер 3:1
  • Ньюкасл – Манчестер СІті 1:0