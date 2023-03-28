Зідан близький до повернення: топ-клуб АПЛ зацікавлений у зірковому тренері

Тоттенхем залишився без наставника після звільнення Антоніо Конте. Тепер же боси "шпор" шукають зіркову заміну італійцю на літо.

Під час міжнародної паузи Тоттенхем залишився без тренера. Лондонський клуб вирішив попрощатися із Антоніо Конте, який критикував керівництво та не зміг вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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До закінчення цього сезону "шпор" буде очолювати колишній асистент італійця Крістіан Стелліні. Втім клуб вже шукає варіанти, хто міг би очолити команду влітку.

План В після Нагельсманна

Основним варіантом для Тоттенхема був Юліан Нагельсманн, якого нещодавно звільнили з Баварії. Втім німець поки не планує відновлювати тренерську кар'єру і не факт, що захоче влітку.

Саме того лондонці пропрацьовують ще один варіант. Серед головних претендентів на посаду є легенда французького футболу Зінедін Зідан, який знаходиться без роботи з 2021 року.

Спеціаліст сподівався очолити свою національну збірну після ЧС-2022 Але після того, як Франція продовжила контракт з Дідьє Дешамом, Зізу готовий до нових викликів. Іншими альтернативними варіантами для Тоттенхема є Роберто Де Дзербі та Луїс Енріке.

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Вся тренерська кар'єра в Реалі

Відзначимо, що вся тренерська кар'єра Зідана пов'язана з Реалом. Спочатку він працював там асистентом у Карло Анчелотті, після чого керував Кастільєю (другою командою клубу).

У 2016 році Зінедін очолив першу команду і привів її до трьох перемог в Лізі чемпіонів поспіл. Залишивши посаду у 2018-му, він повернувся за рік і попрацював два сезони. Окрім трьох трофеїв ЛЧ, Зідан виграв ще 8 титулів з Реалом.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні АПЛ Тоттенхем веде боротьбу за місце в топ-четверці. Наразі "шпори" як раз і йдуть четвертими, але вони зіграли більше матчів, ніж всі основні конкуренти: