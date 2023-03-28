Лондонський Тоттенхем зацікавлений у послугах Юліана Нагельсманна, якого нещодавно звільнили з Баварії. Сторони уже намагалися співпрацювати в минулому.

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"Шпори" у пошуках нового головного тренера після того, як лондонський колектив звільнив Антоніо Конте. Нагельсманна спідкала ідентична доля у стані "пивоварів", тому амбітний німецький фахівець бажає якнайшвидше поринути у роботу. Керівництво Тоттенхема також не хоче тягнути з призначенням нового тренера, а таким чином уже веде перемовини з кандидатом на посаду.

Колектив з "Туманного Альбіона" уже контактував з представниками Нагельсманна, оскільки президент "шпор" Леві бачить саме у німецькому тренері наступного наставника Тоттенхема. Цікаво, що це не перший потенційний прихід Юліана у команду, оскільки в 2019-му році сторони уже контактували щодо співпраці, проте вони не дійшли спільної згоди.

Наразі тимчасовим наставником Тоттенхема є Крістіан Стелліні, який виконує обов'язки головного тренера. Його підопічні посідають четверту сходинку АПЛ, відстаючи від "бронзового місця" всього на один бал.

Нагельсманн у Баварії