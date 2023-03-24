Несподіваний крок від Баварії

Клубний футбол пішов на перерву через матчі для збірних. Втім під час паузи команди готуються до фінішного відрізку сезону, тому життя там продовжує кипіти.

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Новинну бомбу для своїх фанатів підготувала мюнхенська Баварія. Клуб несподівано оголосив про розставання із наставником Юліаном Нагельсманном. Рішення прийняте членами правління клубу на чолі з гендиректором Олівером Каном.

Коли ми підписали Юліана Нагельсманна, ми були переконані, що будемо працювати з ним на довгостроковій основі. Це було метою всіх нас до самого кінця. Юліан поділяє наше прагнення грати в успішний і привабливий футбол. Але тепер ми дійшли висновку, що якість нашої команди попри титул Бундесліги минулого року не виходить на перший план. Після ЧС-2022 ми грали менш успішно і менш привабливо. Великі коливання в результатах ставлять під сумнів наші цілі на цей сезон, а також наші цілі на майбутнє. Тому ми діяли зараз. Особисто та від імені клубу я хотів би подякувати Юліану та його тренерській команді та побажати всім удачі в майбутньому,

– заявив Кан.

Новий тренер Баварії

Мюнхенці одразу ж оголосили ім'я нового наставника. Ним став колишній тренер Боруссії Дортмунд, ПСЖ та Челсі Томас Тухель. Контракт зі спеціалістом, який у вересні минулого року був звільнений з лондонського клубу, діятиме до 2025 року.

Нагадаємо, що Томас двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів поспіль з різними командами. У 2020 році його ПСЖ поступився у вирішальному матчі як раз Баварії. Втім наступного року він зміг принести трофей Челсі.

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Нагельсманн в Мюнхені

Що ж стосується Нагельсманна, то 35-річний спеціаліст приєднався до Баварії у 2021 році після успішної кар'єри у Лейпцигу. За цей час він встиг зробити мюнхенців чемпіонами та двічі взяти Суперкубок країни.

На даний момент Баварія йде другою в чемпіонаті Німеччини, відстаючи від дортмундської Боруссії на один бал. Також мюнхенці продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів. У чвертьфіналі на коману вже Томаса Тухеля чекає бій із Манчестер Сіті.