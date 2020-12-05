Чи зможе Арсенал перемогти лідера АПЛ Тоттенхем: прогноз букмекерів
У неділю, 6 грудня, Арсенал зіграє проти Тоттенхема у рамках 11-го туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.
Тоттенхем – Арсенал: ситуація перед матчем
Арсенал у цій зустрічі грає на виїзді з лідером цього сезону Тоттенхемом, який дещо несподівано розташовується на першій позиції. Команда Мікеля Артети жахливо розпочала сезон – 13 очок та лише 14 місце, пише 24 канал.
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Історія протистоянь команд є дуже багатою – 166 матчів в АПЛ. Тут незначна перевага на користь "канонірів" –66 перемог, а 53 – у Тоттенхема. Ще 47 разів команди завершували зустрічі нічиєю.
У минулому турі Тоттенхем завершив поєдинок з Челсі нульовою нічиєю. У 5 турі групи Ліги Європи"шпори" також не змогли перемогти. ЛАСК виявився "міцним горішком" для англійців. Зустрічі завершилась результативною нічиєю – 3:3.
Арсенал ж розгромив Мольде на виїзді – 0:3.
Що прогнозують букмекери Marathonbet
Букмекери віддають перевагу лідерам таблиці Тоттенхему. На перемогу господарів стоїть коефіцієнт 2,06. В успіх "канонірів" вірять дещо менше – 4,0. Нічия у цій зустрічі оцінена у 3,64.
Ймовірно, що матч швидше за все завершиться мінімальною перемогою господарів 1:0. На такий результат можна поставити ставку з коефіцієнтом 7,00. На таку ж звитягу, але у виконанні Арсенала – 11,00.
Експерти вважають, що гол за Тоттенхем заб'є Гаррі Кейн – 2,15. У складі Арсенала ймовірно запише своє прізвище на табло П'єр-Емерік Обамеянг – 2,82.
Також у зустрічі можуть забити Сон Хин Мін (Тоттенхем) та Александр Ляказетт (Арсенал) – 2,75 та 3,55 відповідно.
Обидві команди заб'ють, але успіх у зустрічі святкуватимуть "шпори" – 3,95. На ідентичний показник, але перемогу здобуде Тоттенхем – 6,95.
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