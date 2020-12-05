В воскресенье, 6 декабря, Арсенал сыграет против Тоттенхэма в рамках 11-го тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Тоттенхэм – Арсенал: ситуация перед матчем

Арсенал в этой встрече играет на выезде с лидером этого сезона Тоттенхэмом, который несколько неожиданно располагается на первой позиции. Команда Микеля Артеты ужасно начала сезон – 13 очков и лишь 14 место, пишет 24 канал.

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История противостояний команд очень богата – 166 матчей в АПЛ. Здесь незначительное преимущество в пользу "канониров" – 66 побед, а 53 – у Тоттенхэма. Еще 47 раз команды завершали встречи ничьей.

В прошлом туре Тоттенхэм завершил поединок с Челси нулевой ничьей. В 5 туре группы Лиги Европы "шпоры" также не смогли победить. ЛАСК оказался "крепким орешком" для англичан. Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3.

Арсенал же разгромил Мольде на выезде – 0:3.

Матч 11-го тура АПЛ Тоттенхэм – Арсенал состоится в воскресенье, 6 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30.

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают предпочтение лидерам таблицы Тоттенхэму. На победу хозяев стоит коэффициент 2,06. В успех "канониров" верят несколько меньше – 4,0. Ничья в этой встрече оценена в 3,64.

К слову. В букмекерской компании Marathonbet на матч Тоттенхэм – Арсенал действует нулевая маржа.

Вероятно, что матч скорее всего завершится минимальной победой хозяев 1:0. На такой результат можно поставить ставку с коэффициентом 7,00. На такую ​​же победу, но в исполнении Арсенала – 11,00.

Эксперты считают, что гол за Тоттенхэм забьет Гарри Кейн – 2,15. В составе Арсенала вероятно запишет свою фамилию на табло Пьер-Эмерик Обамеянг – 2,82.

Также во встрече могут забить Сон Хин Мин (Тоттенхэм) и Александр Ляказетт (Арсенал) – 2,75 и 3,55 соответственно.

Обе команды забьют, но успех во встрече будут праздновать "шпоры" – 3,95. На идентичный показатель, но победу одержит Тоттенхэм – 6,95.