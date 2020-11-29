У неділю, 29 листопада, "Челсі" зустрілось з "Тоттенхемом" у рамках 10-го туру АПЛ. Команди не змогли відзначитись у воротах жодного разу, розписавши безгольову нічию.

Челсі – Тоттенхем 0:0

Цей матч став центральним у 10-му турі АПЛ. Зустрілись перша та третя команди турнірної таблиці. "Тоттенхем" очолює АПЛ, у їх активі лише одна поразка та 21 очко. У "Челсі" же на два пункти менше – 19, пише 24 канал.

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Рівний тайм

Перший небезпечний момент був на 9-й хвилині, коли Бергвейн звільнився від опіки суперника, підхопив пас на межі карного майданчика та непогано пробив – м'яч пролетів вище воріт.

За декілька хвилин Вернер відзначився голом, але арбітр угледів офсайд. Ор'є опинився на вільному просторі на межі штрафного майданчика та завдав ефектного сильного удару у кут воріт, але голкіпер Менді забрав м'яч до рук.

Маунт здійснив непоганий ривок із м'ячем, але після його удару з лінії штрафного майданчика м'яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною.

Знову атака від "Челсі". Чілвелл підхопив м'яч та вирішив пробити із середньої відстані. Але м'яч не захотів летіти у ворота гостей.

Команди створювали моменти, але жодна атака у першому таймі не дозволила їм відкрити рахунок.

"Сухий" матч

Ебрахам змарнував небезпечний момент. Він прийняв навісну передачу, але головою із району 11-метрової позначки відправив м'яч далеко від воріт.

За дві хвилини хороші дві нагоди не реалізували господарі. Спершу Ебрахам замкнув прострільну передачу в штрафному майданчику, але м'яч розминувся зі стійкою.

У другій атаці вже Зієх знайшов вільну зону та замкнув поперечну передачу, але його удар з району 11-метрової позначки виявився невлучним – м'яч пролетів вище воріт.

Маунт отримав неймовірну розрізну передачу між захисниками та з межі штрафного майданчика пробив у кут воріт. Голкіпер "Тоттенхема" Льоріс розгадав його задум і у неймовірному стрибку виконав майстерний сейв.

Після прострілу м'яч опинився в штрафному майданчику, де Жиру виявився найспритнішим та пробив у центр воріт. Але знову воротар Льоріс показав свій рівень гри.

Команди намагались змінити рахунок у матчі та вирвати перемогу на останніх хвилинах зустрічі. Але жодному футболісту не вдалось записати своє прізвище у протокол матчу – 0:0.