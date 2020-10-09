Український боксер легкої ваги Денис Берінчик у 2021 році може отримати шанс стати чемпіоном світу за версією WBO. Доля чемпіонського шансу Берінчика залежить від результату поєдинку між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом. Наразі поясом володіє земляк та друг Дениса – Ломаченко.

Олександр Красюк, промоутер Берінчика з компанії К2 Promotions, розповів про плани вивести Дениса на титульний бій. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також: Берінчик у видовищному бою переміг Сіміона і захистив чемпіонський титул

Шанс Берінчика залежить від рішення чемпіона

Красюк пояснив, що про титульний бій для Берінчика можна буде говорити після 17-го жовтня, коли Василь Ломаченко зустрінеться з Теофімо Лопесом.

На думку промоутера, від рішення володаря поясу буде залежати, коли Берінчик отримає шанс виграти пояс.

Ми чекаємо 17 жовтня, коли визначитися абсолютний чемпіон світу в легкій вазі. Переможець визначить долю титулу WBO, по якому просувається Денис. Від того, що вирішить чемпіон буде залежати рішення Всесвітньої боксерської організації про долю пояса про офіційного претендента. Це буде або бій за вакантний титул між Берінчиком і Тагое або це буде турнір чотирьох за право битися з чемпіоном,

– сказав Красюк в ефірі Megogo.

Це цікаво: Як Денис Берінчик ефектно спустився на ринг в образі супергероя перед чемпіонським боєм: відео

Нещодавно у WBO анонсували "турнір чотирьох", переможець якого отримає право вийти на бій з чемпіоном світу. Проте турнір поки вирішили не проводити через бій Ломаченка та Лопеса.



Суперником Берінчика у півфіналі турніру називали Еммануеля Тагое. В іншому півфіналі мали б зустрітися Лі Селбі та Раян Гарсія. Переможець турніру отримав би статус офіційного претендента.

Берінчик проведе три бої у 2021 році

Олександр Красюк заявив, що непереможний Берінчик повинен провести три поєдинки у 2021 році.

"Денис хоче битися за пояс чемпіона світу, як будь-який нормальний боксер. Я повинен йому зробити чемпіонський бій", – додав промоутер.

У четвер, 8-го жовтня, Берінчик провів свій третій захист чемпіонського титулу WBO International у легкій вазі. Українець технічним нокаутом здолав Віорела Сіміона та здобув 14-у поспіль перемогу.