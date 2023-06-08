Три варіанти для наступного бою Хейні від Top Rank: чи є тут місце реваншу для Ломаченка

Девін Хейні доволі сумнівно переміг Василя Ломаченка. Багато хто після бою за абсолют заявляла про необ'єктивне рішення суддів, які були земляками американського боксера.

Одразу усі три судді віддали перемогу Девіну Хейні – 116:112 та двічі по 115:113. Але цій перемозі раділа хіба команда абсолютного чемпіона світу у легкій вазі там сам Хейні. Боксерська спільнота розкритикувала таке рішення рефері.

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Три варіанти для Девіна Хейні

Ломаченко ж заявив на пресконференції, що відчував себе переможцем бою. Команда Василя надіслала відповідні документи, аби оскаржити фінальний результат.

Українець впевнений, що Хейні не дасть йому реваншу, адже боїться вдруге виходити про нього на ринг.

Глава Top Rank Боб Арум дає три варіанти для наступного бою абсолютного чемпіона світу. Хейні може побитись із переможцем поєдинку Джош Тейлор – Теофімо Лопес. Також очільник промоутерської компанії пропонує Девіну провести зустріч проти Шакура Стівенсона.

Третій варіант – дати реванш Ломаченку. Але швидше за все, що Хейні відкине цей третій варіант.

По-перше, може бути бій з переможцем поєдинку Джоша Тейлора і Теофімо Лопеса в першій напівсередній вазі, якщо він хоче змінити вагову категорію.

По-друге, є бій із Шакуром, який був би масштабним, усі хотіли б побачити цей поєдинок. І третій – реванш з Ломаченком.

Якщо Білл (батько боксер – 24 Канал) приїде в Нью-Йорк на бій Тейлора проти Теофімо, я сидітиму поряд з ним. Він дуже розумний хлопець, і ми обговоримо всі варіанти, які ми в Top Rank можемо запропонувати. Тоді йому доведеться зважити ці варіанти і те, що може запропонувати кожен інший промоутер, і вирішити, що вони хочуть робити далі. Ми отримали задоволення від співпраці з Девіном, і ми сподіваємося, що вона триватиме,

– сказав Арум.

Цікаво, що Боб Арум сам був серед тих, хто сумнівався у чесності оцінок суддів на користь Хейні у бою проти Ломаченка. Та отримав образливу відповідь від Девіна.